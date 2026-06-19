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قوى الأمن: توقيف اثنين نفّذا عمليات سلب في جبل لبنان
أمن وقضاء
2026-06-19 | 03:44
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قوى الأمن: توقيف اثنين نفّذا عمليات سلب في جبل لبنان
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شاب وفتاة على متن سيارة نوع "بي أم" مجهولة باقي المواصفات، بتنفيذ عمليات سلب مواطنين في مناطق جبل لبنان.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويتَيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديدهما وهما: ج. ص. (مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) ب. س. (مواليد عام ۱۹۹۸، لبنانية)
وبتاريخ 03-05-2026 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما على متن سيارة نوع "بي ام" لون فضي في محلة مار روكز، ولدى محاولة عناصر الدورية توقيفهما انطلق السائق بالسيارة محاولاً الفرار وصدم أحد العناصر، ما اضطرهم إلى إطلاق النار باتجاه إطارات السيارة، بعدها ترجّلا منها محاولَين الفرار، فتمكّن العناصر من توقيف الفتاة فيما فرّ الأول إلى جهة مجهولة، وتم ضبط السيارة. وبتفتيشها، عُثِرَ على حقيبة نسائية وحقيبة أخرى بداخلها حاسوب ومحمول "Ipad" وعدد من الهواتف الخلوية.
وبالتحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة تنفيذها برفقة الأول العديد من عمليات السلب، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات.
وبتاريخ 02-06-2026، قام (ج. ص.) بتسليم نفسه إلى شعبة المعلومات. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة (ب. س.) على تنفيذ العديد من عمليات السلب على متن السيارة المضبوطة في مناطق جبل لبنان منها: سد البوشرية، نهر الموت والسبتية، حيث كانت الثانية تستدرج الضحايا لممارسة علاقة معهم مقابل مبلغ مالي، وعند لقائهم واستحصالها منهم على المبلغ المالي، يقومان بالفرار مسرعَين على متن السيارة.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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