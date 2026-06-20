العماد رودولف هيكل: وفود الجيش المكلفة بالمفاوضات وسائر المهمات لا هوية طائفية لها

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل اجتماعًا في اليرزة، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، خُصّص لعرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومتابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات المرتبطة بالمرحلة الحالية.



واستهلّ العماد هيكل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء المؤسسة العسكرية، مؤكّدًا أنّ تضحياتهم ستبقى مصدر فخر واعتزاز للمؤسسة والوطن.



وشدّد على أنّ القيادة تُجِلّ الشهداء والجرحى وتحفظ إرثهم، لافتًا إلى أنه لمس خلال زياراته لعائلاتهم اعتزازًا بتضحيات أبنائهم رغم الألم الكبير، وثقةً راسخة بالجيش وإيمانًا بدوره الوطني.



ثم توجه بتحية إلى العسكريين الذين يواصلون أداء واجباتهم في مختلف المناطق، ولا سيما في الجنوب رغم الأخطار والتحديات، مؤكدًا أنّ تفانيهم وانضباطهم يجسدان القيم الراسخة للمؤسسة العسكرية.



وقال: "خلال زيارتي لقيادتَي قطاع جنوب الليطاني في صور وفوج التدخل الثاني في الزهراني يوم أمس، استمديتُ من العسكريين المعنويات وشعرتُ باعتزازهم برسالتهم".