بالفيديو - حجز 100 باص مخالف خلال 48 ساعة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه نتيجة مخالفات ارتكبتها بعض باصات نقل الركاب، وتهديدها السلامة المرورية، فضلًا عن الاعتداءات والتزاحم والسباقات الخطرة في ما بينها على الطرقات، أقامت مفرزة استقصاء جبل لبنان حواجز في جونية والدورة والكفاءات وغاليري سمعان، أسفرت خلال 48 ساعة عن حجز 100 باص مخالف وتوقيف 17 من سائقيها من التابعية السورية دخلوا خلسة إلى لبنان.