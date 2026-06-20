بالفيديو - حجز 100 باص مخالف خلال 48 ساعة

نتيجة مخالفات ارتكبتها بعض باصات نقل الركاب، وتهديدها السلامة المرورية، فضلًا عن الاعتداءات والتزاحم والسباقات الخطرة في ما بينها على الطرقات، أقامت مفرزة استقصاء جبل لبنان حواجز في #جونية و #الدورة و #الكفاءات و #غاليري_سمعان، أسفرت خلال 48 ساعة عن حجز 100 باص مخالف وتوقيف 17 من… pic.twitter.com/czoQAD6D3l
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 20, 2026
نتيجة مخالفات ارتكبتها بعض باصات نقل الركاب، وتهديدها السلامة المرورية، فضلًا عن الاعتداءات والتزاحم والسباقات الخطرة في ما بينها على الطرقات، أقامت مفرزة استقصاء جبل لبنان حواجز في #جونية و #الدورة و #الكفاءات و #غاليري_سمعان، أسفرت خلال 48 ساعة عن حجز 100 باص مخالف وتوقيف 17 من… pic.twitter.com/czoQAD6D3l