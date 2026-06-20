قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: آية سعد السلامة (مواليد عام 2014، سورية الجنسيّة) التي غادرت بتاريخ 19-06-2026 مكان إقامتها الكائن في محلّة صبرا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها، أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.