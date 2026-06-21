قوى الأمن: تدابير سير الليلة في الأشرفية لمناسبة احتفالية عيد الموسيقى

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "اعتبارًا من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 22.00 من تاريخ 21-6-2026 ستقام أمسية احتفالية ضمن فعاليات عيد الموسيقى، عند تقاطع فرن الحايك – الأشرفية (مطعم Corner 54) بحيث سيتمّ إقفال الطرقات المؤدّية إلى المطعم المذكور".



وطلبت من المواطنين "أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام".