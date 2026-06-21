الجيش يواصل تنفيذ مهماته في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

واصلت وحدات مختصة من الجيش تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي (زنة ألف باوند وألفَي باوند) في بلدات: تبنين وخربة سلم (بنت جبيل) ومجدل سلم ودبين وبلاط (مرجعيون)، وعملت على نقلها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها، حفاظًا على سلامة المواطنين في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية.

في السياق نفسه، عملت الوحدات على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في بلدتَي دبين وبلاط، كما تذكر قيادة الجيش بضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظًا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.