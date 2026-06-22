أمن الدولة يوقف مطلوباً مشتبه بتورطه في جريمة قتل في عكار

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه بنتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة، بتاريخ 18/6/2026، تمكنت دورية من مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة من توقيف اللبناني (ا. م. ف.) المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم إطلاق نار والاشتباه بمشاركته في جريمة قتل وقعت في محلة القليعات – عكار منذ نحو شهر تقريباً ذهبت ضحيتها سيدة، وذلك أثناء خروجه من قصر عدل طرابلس، كما رصد يتجول بصورة مشبوهة في محيط سرايا طرابلس.



وقد أُودِع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته.