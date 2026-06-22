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قوى الأمن: توقيف سارق من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في مناطق من جبل لبنان

أمن وقضاء
2026-06-22 | 02:16
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قوى الأمن: توقيف سارق من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في مناطق من جبل لبنان
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قوى الأمن: توقيف سارق من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في مناطق من جبل لبنان

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، ومن بينها سرقة حقيبة من داخل سيّارة في الضبية وأخرى في محلّة زوق مصبح، مستخدمًا سيّارة نوع "نيسان" مجهولة باقي المواصفات.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، جرى الاشتباه بأحد الأشخاص، ويدعى: ع. س. (مواليد عام 1983، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق.

وبتاريخ 10-6-2026 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، على متن سيارته نوع "نيسان تيدا" لون أسود، في منطقة النّبعة. وبتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط مفكّات وهاتف خلوي.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات، إضافةً إلى قيامه بعمليّات نصب واحتيال.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء.

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