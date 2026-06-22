إصابة سائق حفارة إثر انهيار جزء من مبنى متصدع خلال رفع الأنقاض في التبانة

اصيب سائق حفارة بجروح ورضوض مختلفة إثر انهيار جزء من مبنى مجاور للمبنى المنهار في شارع سوريا بمنطقة التبانة في طرابلس، أثناء تنفيذ أعمال رفع الأنقاض والردم في موقع الحادث.



وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بإن أجزاء من المبنى المتصدع سقطت على الحفارة خلال عملها، ما أدى إلى إصابة السائق، في حين حالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة أكبر.



وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى أحد مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج اللازم، فيما ساد حال من الترقب والحذر في محيط المكان، خشية حدوث انهيارات إضافية في الأبنية المجاورة.