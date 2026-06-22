قائمقام البترون طالب البلديات بمعالجة فوضى الدراجات النارية والحد من الضجيج والمخالفات

وجه قائمقام البترون روجيه طوبيا كتابا الى بلديات منطقة البترون واتحادها طالبهم فيه بمعالجة ظاهرة الدراجات النارية التي لا تتوقف على مدار النهار والليل.



وجاء في الكتاب: "عملا" بالأنظمة والقوانين المرعية وعطفا" على التعاميم السابقة، وحيث أن ظاهرة الدراجات النارية خاصة جماعة دراجات "الدليفري" التي تطلق أصواتا" مزعجة ما عادت تطاق وعمد سائقوها الى نزع العوادم الأمر الذي يقلق الراحة ويثير الاشكالات بين الأهالي وسائقي هذه الدراجات الذي لا يطبقون أدنى معايير السلامة العامة ومعظم دراجاتهم غير مسجلة قانونا" ويخالفون قانون السير وينطلقون عكس الاتجاه المحدد."



وأكد طوبيا أن "هذه الظاهرة باتت لا تطاق وتؤدي في أحيان كثيرة الى حوادث سير قاتلة وتشكل ظاهرة غير حضارية تؤذي السياحة أكثر ما تفيدها ونحن على استعداد لتقديم المؤازرة المطلوبة لدى طلبها".