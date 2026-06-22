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فوج حرس بيروت أزال الخيم العشوائية في محيط السمرلاند وخيما أخليت من شاغليها في البييال بتكليف من المحافظ عبود
أمن وقضاء
2026-06-22 | 07:55
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فوج حرس بيروت أزال الخيم العشوائية في محيط السمرلاند وخيما أخليت من شاغليها في البييال بتكليف من المحافظ عبود
نفّذ فوج حرس مدينة بيروت حملة لإزالة عدد من الخيم العشوائية غير المأهولة في نطاق بلدية بيروت في محيط السمرلاند، والتي كانت قد أُقيمت خلال فترة النزوح، وذلك بعد مغادرة قاطنيها وعودتهم إلى مناطق سكنهم.
وبالتوازي، تتواصل أعمال إزالة الخيم الفارغة المقامة على عقارات بلدية بيروت في منطقة البيال، بعد إخلائها من قبل شاغليها، حيث تتولى الفرق الفنية في بلدية بيروت تنفيذ هذه الأعمال بمؤازرة عناصر فوج حرس بيروت.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها بلدية بيروت لإعادة تنظيم الأملاك البلدية، والحفاظ على السلامة العامة، بما يساهم في إعادة المشهد الحضري للعاصمة.
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