قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة



ف. ج. (مواليد عام 1999، سيراليونيّة الجنسيّة)،التي أقدمت على السّرقة من منزل ربّ عملها الكائن في بلدة جديتا – زحلة، وتوارت عن الأنظار.



وطلبت مِمَّن لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمَين: 806523-08، أو 807063-08، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ أي مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون".