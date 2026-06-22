أعمال تعبيد في الأشرفية ورأس النبع اعتباراً من الثلاثاء من دون قطع الطرقات

صـدر عـن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّة ما يلي:



"ستقوم شركة متعهّدة بتعبيد الطّريق في كرم الزيتون – الأشرفيّة وشارعَي بلال بن رباح وعمر بن خطاب – رأس النبع، وذلك اعتبارًا من السّاعة 8:00 من صباح يوم غد الثلاثاء 23-6-2026 وحتى الانتهاء.

علمًا بأنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور. يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور".