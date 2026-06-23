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الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة
أمن وقضاء
2026-06-23 | 01:37
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الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة
أعلنت قيادة الجيش أن القوات الجوية ستقوم بتواريخ 30 ،24 ،23 /6 /2026 و1 /7 /2026 ابتداءً من الساعة 9،00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية ومدفعية نهارية وليلية في حقل رماية العاقورة، بواسطة الأسلحة الثقيلة.
ودعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تمارين
تدريبية
رماية
العاقورة
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