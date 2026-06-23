قوى الأمن تعمّم صورة موقوف أوهم ضحاياه بقدرته على تأجير سيارات وشاليهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المدعو: م. ب. (مواليد عام 1996، لبنانيّ) الذي أوقف بجرم نصب واحتيال، بعد أن كان يروّج إعلانات على مواقع التّواصل الاجتماعي، حول تأجيره سيارات وشاليهات، ولدى الاتفاق مع الضحايا، يطلب منهم إرسال "رعبون" عبر أحد مكاتب تحويل الأموال، وبعد استلامه الحوالة الماليّة يمتنع عن الإجابة على اتّصالات الضّحايا.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّته الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرَّقمَين التّاليَين: 921115-05 أو 922173 –05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّه.