قوى الأمن: توقيف شخص في إقليم الخرّوب على متن سيّارة في داخلها أسلحة حربيّة

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول بالتجوّل على متن آليّة رباعيّة الدّفع في منطقة إقليم الخروب وبحوزته أسلحة حربية، ممّا أثار خوف المواطنين وقلقهم، وفق ما أعلنت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة.



على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية السائق وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تبيّن لعناصر الشعبة أنّه يُدعى م. ع. د. (مواليد عام 1994، لبنانيّ.)



وفي تاريخ 12-06-2026، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشعبة وهو على متن آليّة رباعيّة الدّفع محلة بسابا، حيث كمنت له وأوقفته، وضبطت الآليّة.



بتفتيشه والآليّة، تم العثور على:



• بندقية كلاشنكوف مع أربعة مماشط، و/120/ طلقة مسدس حربيّ وممشط بداخله /8/ طلقات



• رمانتين يدويتين، وسكين، وكمية من حشيشة الكيف



• طبة بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /0،25/غ، وورق لف سجائر، وظرفين فطر مجفف



• جهاز "لابتوب"، و/4/ هواتف خلويّة، وغيرها...



وأجري المقتضى القانونيّ بحقه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المُختصّ.