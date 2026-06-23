الدفاع المدني سيطر على الحريق في الدكوانة

تمكنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة الدكوانة - قضاء المتن.



وقد عملت الفرق على عزل المواد المشتعلة وتطويق الحريق، ما حال دون امتداده إلى المواقع المجاورة.



وتواصل العناصر تنفيذ عمليات التبريد اللازمة لاستكمال إخماد الحريق.