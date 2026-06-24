شعبة المعلومات توقف متورطًا بتزوير سند ملكية عقار في حالات ومحاولة بيعه من دون علم صاحبته

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتزوير مستندات عقارية بهدف بيع عقار في محلة حالات - جبيل.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تم توقيف الشخص الذي كان ينجز معاملة طلب نقل ملكية العقار في الدوائر العقارية، وضُبط المستند المزوّر بحوزته، ويدعى: ش. ح. (مواليد عام 1987، لبناني).



وبالتحقيق معه، صرّح بأنه وقع ضحية الاحتيال من قبل المدعو: ج. غ. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم التزوير.



وبنتيجة المتابعة، تبيّن أيضًا أنه جرى تزوير سند العقار من خلال استخدام هوية مزوّرة باسم مالكة العقار، وأنه تم نقل ملكيته في المرحلة الأولى إلى المدعو ج. غ.، ومن ثم إلى المدعو ش. ح.، علمًا أن مالكة العقار لم تقم ببيعه، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ج. غ.) في جبيل على متن سيارته التي تمّ ضبطها.وبتفتيشه والسيارة، ضبط بحوزته مبلغ مالي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه، بالاشتراك مع شخص آخر من أصحاب السوابق بجرائم التزوير والاحتيال، على تزوير هوية مالكة العقار وسند التمليك من دون علمها، ومن ثم بيعه للمدعو ش. ح. ولدى قيام الأخير بتسجيل العقار في الدوائر العقارية، تبيّن أن السند غير صحيح.



وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أُجري المقتضى القانوني بحق المدعو ج. غ.، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه.