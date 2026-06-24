الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين اثنين من حزب الله "شكّلا تهديدًا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر"

بعد رصدهما بالقرب من المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يهاجم مخربين مسلحين اثنين من حزب الله شكّلا تهديدًا لقواتنا في منطقة مرتفعات علي الطاهر



🔸رصدت قوات الوحدة الخاصة التابع للواء غفعاتي العاملة صباح اليوم (الأربعاء) في مرتفعات علي الطاهر مخربين مسلحين اثنين من منظمة حزب الله… — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 24, 2026

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم مسلحين اثنين من حزب الله.وقالت عبر "إكس": "رصدت قوات الوحدة الخاصة التابع للواء غفعاتي العاملة صباح اليوم الأربعاء في مرتفعات علي الطاهر مسلحين اثنين من حزب الله شكّلا تهديدًا لقواتنا العاملة في المنطقة الأمنية. وفور رصدهما، هاجم سلاح الجو والقوات العاملة في الميدان المسلحين لإزالة التهديد".