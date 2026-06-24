الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين اثنين من حزب الله "شكّلا تهديدًا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر"

بعد رصدهما بالقرب من المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يهاجم مخربين مسلحين اثنين من حزب الله شكّلا تهديدًا لقواتنا في منطقة مرتفعات علي الطاهر
🔸رصدت قوات الوحدة الخاصة التابع للواء غفعاتي العاملة صباح اليوم (الأربعاء) في مرتفعات علي الطاهر مخربين مسلحين اثنين من منظمة حزب الله…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 24, 2026
بعد رصدهما بالقرب من المنطقة الأمنية: جيش الدفاع يهاجم مخربين مسلحين اثنين من حزب الله شكّلا تهديدًا لقواتنا في منطقة مرتفعات علي الطاهر
🔸رصدت قوات الوحدة الخاصة التابع للواء غفعاتي العاملة صباح اليوم (الأربعاء) في مرتفعات علي الطاهر مخربين مسلحين اثنين من منظمة حزب الله…