قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات في ذوق مصبح وضبط كميات متنوعة من المواد المخدّرة

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة على متن دراجة آلية في محلة ذوق مصبح.



وأوضحت أنه "بناءً عليه، تمكّن عناصر المفرزة من تحديد مكان وجود المشتبه به ونفّذت إحدى دوريات المفرزة كمينًا محكمًا في محلة ذوق مصبح، أسفر عن توقيف المدعو د. ع. (مواليد عام 1996، سوري)، وذلك أثناء وجوده على متن دراجة آلية من نوع "أوروكس" غير مسجّلة".



وأعلنت المديرية أنها "ضُبطت بحوزته كمية من المواد المخدّرة. وباستماعه، أفاد بوجود كميات إضافية داخل منزله الكائن في محلة ذوق مصبح – أدونيس".



ولفتت الى أن دورية من المفرزة توجهت إلى منزله، حيث جرى تفتيشه وضبط كميات إضافية من المواد المخدّرة داخل مكان اقامته.



وأشارت الى أن العملية "قد أسفرت عن ضبط:



-/20/ طبة بلاستيكية مغلّفة تحتوي على مادة الكريستال ميث.



-/20/ مغلف نايلون بداخلها مادة بيضاء.



-/5/ أكياس نايلون تحتوي على مادة حشيشة الكيف.



-/43/ حبة مورفين.



- مبلغ مالي وهاتف خلوي"



وأكدت أنه "تم تسليم الموقوف مع الدراجة الآلية والمضبوطات إلى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".