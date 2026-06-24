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"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة

أمن وقضاء
2026-06-24 | 11:15
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&quot;الريجي&quot;: ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة
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"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات كبيرة من السجائر الالكترونية المهرّبة، المعسل المهرب والمزور، السجائر والتنباك الوطني المهرب والسيجار المزور، نتيجة عمليات دهم نفذها جهازه في منطقة عين بورضاي في بعلبك وعلي النهري وجلالا في البقاع، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة".

وأشارت، في بيان، إلى أن "عناصرها سطرت مخالفات ومحاضر ضبط وأحيلت كلها على القضاء المختص".

وشددت على "مواصلة حملتها في مختلف المناطق اللبنانية، لمكافحة وضبط المخالفات التبغية المهربة والمزورة وتسطير محاضر بحق المخالفين".

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تبغية

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