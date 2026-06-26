الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا

رسالة من داخل النفق الإرهابي لحزب الشيطان في #مجدل_زون إلى عناصر حزب الله في الجنوب:
🔸لقد تغيّرت المعادلة. تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا.
🔸 تفرض قوات جيش الدفاع واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية… pic.twitter.com/YDXruNdpw2
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 26, 2026
رسالة من داخل النفق الإرهابي لحزب الشيطان في #مجدل_زون إلى عناصر حزب الله في الجنوب:
🔸لقد تغيّرت المعادلة. تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا.
🔸 تفرض قوات جيش الدفاع واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية… pic.twitter.com/YDXruNdpw2