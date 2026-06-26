الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا

زعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش الإسرائيلي.



وقالت عبر "إكس": "تفرض قوات الجيش الإسرائيلي واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها. ولن تعود التلة قاعدة لتهديد أمن إسرائيل".