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الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا

أمن وقضاء
2026-06-26 | 11:39
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الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا
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الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا

زعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش الإسرائيلي.

وقالت عبر "إكس": "تفرض قوات الجيش الإسرائيلي واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها. ولن تعود التلة قاعدة لتهديد أمن إسرائيل".
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش الإسرائيلي

علي الطاهر

حزب الله

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