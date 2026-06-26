توقيف 3 مروجي مخدرات في برج البراجنة... وضبط كمية من المواد المخدرة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بشأن قيام أشخاص بترويج مواد مخدّرة، باشرت المفرزة المذكورة على الأثر إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هوياتهم وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة، بتاريخ 26-06-2026، في محلة برج البراجنة - طريق المطار، من توقيف كلٍّ من:



- غ. ع. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة)

- ع. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)

- ع. س. (مواليد عام 1994، سوري الجنسيّة).



وضُبط بحوزتهم كميّة من المواد المخدرة، وهي:



- 311 حبة كبتاغون إضافةً إلى حبوب مخدّرة أخرى.

- كمية من حشيشة الكيف

- 28 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء مخدّرة

- 4 أكياس من مادة الماريجوانا

- أكياس شفافة فارغة تُستخدم للتوضيب

- آلة تُستخدم لفرط الماريجوانا

- هواتف خلوية ومبالغ مالية، ودراجة آلية.



وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.