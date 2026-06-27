مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف عصابة تروّج المخدّرات في البوار

في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، ولا سيّما جرائم ترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين بترويج الموادّ المخدّرة على متن درّاجة آلية من نوع "لاندي" ضمن محلّة البوار.



وعلى الفور، باشرت عناصر المفرزة استقصاءاتها وتحرّياتها، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة، تمّ تحديد مكان وجودهما.



وبتاريخ 16-06-2026، تمكّنت دورية من المفرزة في محلّة البوار من توقيف كلّ من:

– ع. ف. (مواليد عام 1998، لبناني)

– ش. ن. (مواليد عام 1994، لبناني)

وذلك أثناء وجودهما على متن درّاجة آلية من نوع “لاندي” لون أسود غير مسجّلة.



وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما:

مسدس حربي مع ممشطين و/10/ طلقات.

كمّية من حشيشة الكيف.

كمّية من مادّة السيلفيا مغلّفة بغلاف نايلون مضغوط.

/47/ حبّة كبتاغون.

-/3/ طبات تحتوي على مادّة بيضاء.

– حبوب مخدّرة ومادّة شفافة اللون.

– أوراق لفّ سجائر.

شفرة موس.

مبلغ مالي وهاتف خلوي.



وقد تمّ تسليم الموقوفين مع الدرّاجة الآلية والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.