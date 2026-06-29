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محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل

أمن وقضاء
2026-06-29 | 03:22
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محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل
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محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل

تمكن سجينان في نظارة قصر العدل في زحلة، أحدهما لبناني وآخر سوري في الساعة الأولى من بعد منتصف الليل من نشر قفل باب زنزانتهما وخلعه، ثم اعتديا على عنصرين من قوى الأمن الداخلي وكبّلاهما واستوليا على مفاتيح الزنزانات الأخرى، وعددها 10، وتمكنا من فتحها في محاولة لإجبار باقي السجناء على الفرار ومساعدتهم. إلا أن معظم السجناء لم يتجاوبوا مع هذه المحاولة ولم ينخرطوا في خطة الهروب.

وسرعان ما تحركت القوى الأمنية، بمؤازرة عناصر من فرع المعلومات والشرطة القضائية واستقصاء البقاع، بالاضافة إلى تعزيزات كبيرة من فوج التدخل السريع في قوى الأمن الداخلي فتمت استعادة زمام الأمور وضبط الوضع بالكامل داخل النظارة، من دون أن يتمكن أي من السجناء من الخروج من حرمها.

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