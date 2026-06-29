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شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهاً فيهم بجرائم سلب ومخدرات في طرابلس

أمن وقضاء
2026-06-29 | 03:14
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شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهاً فيهم بجرائم سلب ومخدرات في طرابلس
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شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهاً فيهم بجرائم سلب ومخدرات في طرابلس

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام أربعة أشخاص بتنفيذ عمليّات سلب في محلّة ساحة التلّ – طرابلس، إضافةً إلى قيامهم بترويج المخدّرات وتعاطيها.

وبنتيجة الاستقصاءات والإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة التي نفّذتها دوريّات من الشّعبة المذكورة، تمّ تحديد هويّة المشتبه بهم، وتوقيفهم بالجرم المشهود في المحلّة ذاتها، أثناء قيامهم بتعاطي المخدّرات وترويجها، وهم:

– ع. ن. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية)

– أ. ب. (مواليد عام 2002، سوري الجنسية) وهو مطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل وسرقة وإطلاق نار.

– أ. ح. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد) وهو مطلوب للقضاء بجرم أسلحة.

– أ. غ. مواليد عام 2008، سوري الجنسية) وهو قاصر.

وبتفتيشهم، تمّ ضبط: دفتر ورق لفّ سجائر، كميّة من حشيشة الكيف، ظرف يحتوي على ٢٥٧ حبّة كبتاغون، حبوب مخدّرة مختلفة، وثلاثة هواتف خلويّة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتّحقيق معهم، بحضور مندوب من جمعية حماية الأحداث، لجهة استماع إفادة القاصر، اعترفوا بتعاطي المخدِّرات، وأنكروا ترويجها، في حين اعترف (ع. ن.) بأنّ (أ. ب.) هو من يقوم بتزويدهم بالمخدّرات ويبيعها لهم.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

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شعبة المعلومات

سلب

مخدرات

طرابلس

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