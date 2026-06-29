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وزارة الأشغال: أعمال تأهيل في مرفأي المنارة - عين المريسة والبربارة دعماً لقطاع الصيد البحري
أمن وقضاء
2026-06-29 | 04:30
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وزارة الأشغال: أعمال تأهيل في مرفأي المنارة - عين المريسة والبربارة دعماً لقطاع الصيد البحري
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع الصيد البحري، في إطار جهودها المستمرة لدعم الصيادين وتعزيز استدامة المرافئ والمنشآت البحرية على امتداد الساحل اللبناني.
واوضحت في بيان انها، "باشرت أعمال إعادة إنشاء وتأهيل غرف الصيادين في مرفأ المنارة – عين المريسة في بيروت، حيث يجري تنفيذ المشروع وفق مخططات جديدة تشمل إنشاء غرف حديثة بالكامل بدلاً من المنشآت السابقة. وقد بلغت الأعمال مرحلة تنفيذ الأساسات، فيما تتواصل ورش العمل بوتيرة منتظمة تمهيداً لإنجاز المشروع ووضعه في خدمة الصيادين.
كما تتابع الوزارة تنفيذ مشروع إعادة بناء تعاونية الصيادين في مرفأ البربارة، وذلك بعد تعرّض المبنى السابق لحريق أدى إلى تدميره. ويجري تنفيذ المشروع بالكامل بإشراف المديرية العامة للنقل البري والبحري، بما يضمن إعادة توفير المرافق والخدمات الأساسية للصيادين في المنطقة واستئناف عمل التعاونية في أفضل الظروف.
وتؤكد أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطتها الرامية إلى تطوير البنية التحتية البحرية، وتحسين ظروف عمل الصيادين، ودعم قطاع الصيد البحري باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الحيوية في لبنان".
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