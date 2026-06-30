الجيش يوقف 4 مواطنين لإطلاقهم النار في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات من الجيش دهمت منازل مطلوبين في منطقتَي برج الشمالي – صور وسد البوشرية – المتن، وأوقفت المواطنَين (ج.ف.) و(ح.ز.) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وبحسب البيان، فإن وحدة أخرى دهمت منازل مطلوبين في بلدة المقيبلة – عكار وأوقفت المواطنَين (ع.خ.) و(ا.ع.) لتورطهما في إشكال تَخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا وكمية من الذخائر.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.