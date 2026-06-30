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تأجيل محاكمة فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية إلى 5 آب

أمن وقضاء
2026-06-30 | 07:45
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تأجيل محاكمة فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية إلى 5 آب
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تأجيل محاكمة فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية إلى 5 آب

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض إلى الخامس من آب المقبل محاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية مقامة ضده.

وأفادت "الوكالة لوطنية للإعلام" بأن تأجيل الجلسة جاء بسبب تعذر نقل شاكر من مكان توقيفه إلى المحكمة العسكرية، نتيجة تدهور وضعه الصحي.

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