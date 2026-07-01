الجيش: توقيف مواطن لتعرُّضه لأحد العسكريين في بلدة دبّين - مرجعيون

بتاريخ 30/6/2026، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش المواطن (ح.ط.) لتعرُّضه لأحد العسكريين في بلدة دبّين - مرجعيون، وذلك بتاريخ 23/6/2026.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.