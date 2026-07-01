الأمن العام: تمديد العمل بتسوية أوضاع العمال الأجانب لغاية 30 أيلول المقبل

أعلنت المديرية عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان وذلك لغاية 30/09/2026 ضمناً.وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين كافة من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.