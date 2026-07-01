سحب صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب في برج رحال

تمكّن فوج الهندسة في الجيش، بمواكبة من بلدية برج رحال، من سحب صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب، حفاظًا على سلامة المواطنين وإزالة الخطر عن المنطقة.



وتوجهت البلدية بالشكر إلى قيادة الجيش وعناصر فوج الهندسة على "جهودهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني"، داعيةً الأهالي إلى "عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو من مخلفات الحرب، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا حفاظًا على السلامة العامة".