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"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في خلدة وقضاءي صيدا والشوف وعاليه
أمن وقضاء
2026-07-02 | 02:38
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"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في خلدة وقضاءي صيدا والشوف وعاليه
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهرّبة، والمعسّل المهرّب والمزوّر، والسجائر المهرّبة، والتنباك الوطني والعجمي المهرّب، إضافة إلى السيجار المزوّر".
وأوضحت أن "هذه المُنتجات ضُبطِت نتيجة عمليات دهم نفّذها الجهاز في مدينة صيدا وبلدة العاقبية في قضائها، وفي قرى داريا وكترمايا وشحيم ومزرعة الظهر وجون بقضاء الشوف، إضافة إلى خلدة (قضاء عاليه)".
وذكّرت بأن "هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة"، واشارت إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".
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