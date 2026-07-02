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أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
أمن وقضاء
2026-07-02 | 09:34
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أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
في إطار جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال وحماية المواطنين، أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية - مكتب بعبدا في أمن الدولة الفلسطينية (ن. خ.)، بجرم النصب والاحتيال.
وأظهرت التحقيقات أنها استدرجت عددًا من الطلاب مدعيةً قدرتها على تأمين انتسابهم إلى كلية الطب في احدى الجامعات مقابل مبالغ مالية بلغت نحو 30 ألف دولار أميركي.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقها بناءً على إشارة القضاء المختص.
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