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تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد
أمن وقضاء
2026-07-02 | 11:22
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تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة وساندي سعيد الحسن (مواليد عام 2005) التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 28-6-2026، منزل ذويها في محلّة باب التبّانة – طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا بأنها تُعاني من اضّطرابات نفسيّة.
وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة باب التبّانة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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