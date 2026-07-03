مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات في محافظة جبل لبنان، ولا سيّما في مناطق المتن. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّتَي المروّجَين المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّتيهما، وهما كلٌّ من:



– ع. ز. (من مواليد عام 1988، لبناني)



– أ. د. (من مواليد عام 1975، لبناني)



وقد تبيّن أنّ الأول مطلوب للقضاء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة



وبتاريخ 19-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلّة الضبيّة، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة نوع "سكاي وايف"، لونها أبيض، جرى ضبطها.



وبتفتيشهما والدراجة، ضُبط ما يلي:



-11 كيس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف.



– 7 أكياس بداخلها مادة مخدّرة.



- 3 طبّات بلاستيكية بداخلها مادة الباز.



– 4 طبّات بلاستيكية عليها علامة قلب.



- 11 طبّة بلاستيكية بداخلها مادة مخدّرة.



– هاتف خلوي ومبلغ مالي.



– محفظة بداخلها بطاقة هويّة ورخصة سوق غير عائدتَين لهما.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.