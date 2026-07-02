اللواء عبدالله استقبل قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

إستقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبد الله، في مكتبه في ثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم 2-7-2026، قائد قوّة الأُمَم المتّحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، اللّواء ديوداتو أبانيارا DIODATO ABAGNARA في زيارةٍ جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، كما جرى عرض للأوضاع الأمنيّة في البلاد، وبخاصة على الحدود الجنوبيّة.



وخلال اللقاء قدم اللّواء أبانيارا للّواء عبد الله درعًا تذكاريّة.