الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخَي 4 و 18 /7 /2026، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة، ابتداءً من الساعة 6.00 حتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذلك، دعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.