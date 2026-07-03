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سرقت مصاغًا ذهبيًا من منزل في عاليه… ومخفر عاليه يوقف السارقة ويضبط المسروقات
أمن وقضاء
2026-07-03 | 08:27
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سرقت مصاغًا ذهبيًا من منزل في عاليه… ومخفر عاليه يوقف السارقة ويضبط المسروقات
ادّعت إحدى المواطنات أمام مخفر عاليه في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول، بجرم سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزلها في مدينة عاليه، من دون حصول كسر أو خلع.
وعلى الفور، وبنتيجة المتابعة التي قام بها عناصر المخفر المذكور، تم الاشتباه بالمدعوة ه. س. (من مواليد عام 1966، لبنانية) وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى دهم مكان وجودها وتوقيفها.
وبالتحقيق معها، أنكرت في بادئ الأمر إقدامها على السرقة، إلا أنها، وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت تورّطها، اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ من منزل المدّعية.
وعلى الأثر، انتقلت دورية من فصيلة عاليه برفقتها إلى منزلها، حيث كانت قد أخفت المسروقات، وتم ضبطها، وهي عبارة عن:
-4 أونصات ذهبية
-6 ليرات ذهبية
-15 أونصة من الفضة
وسُلّمت المضبوطات إلى المدعية، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة
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