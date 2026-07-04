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الجيش: تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
أمن وقضاء
2026-07-04 | 03:05
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الجيش: تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
عملت وحدات مختصة من الجيش على تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحاروف – النبطية، برج الشمالي – صور ودبين – مرجعيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.
تشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.
أخبار لبنان
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