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بالجرم المشهود… شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في سنّ الفيل

أمن وقضاء
2026-07-04 | 06:53
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بالجرم المشهود… شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في سنّ الفيل
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بالجرم المشهود… شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في سنّ الفيل

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معطيات توافرت لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج الموادّ المخدّرة في مناطق جبل لبنان.

 

وأعلنت أن الشعبة تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: م. ي. (من مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة).

 

وأوضحت أنه، بتاريخ 24-06-2026، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة سنّ الفيل، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة نوع "سويت"، لونها أسود، جرى ضبطها.

 

ولفتت الى أنه "بتفتيشه والدراجة، عثر على:

طبّة بلاستيكية مدوّن عليها "S100" بداخلها مادّة الكوكايين.

-/9/ طبّات بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين.

طبّتين بلاستيكيتين مدوّن عليهما "S100" بداخلهما مادّة الباز.

كيسين مدوّن عليهما "S50" بداخلهما مادّة الكوكايين.

كيس بداخله /19/ حبّة نوع كبتاغون.

دفتر ورق لفّ سجائر.

هاتفين خلويّين ومبلغ مالي".

 

وأشارت أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه"، مؤكدة أن المقتضى القانوني أجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القضاء.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المشهود…

المعلومات

مروّج

مخدّرات

الفيل

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