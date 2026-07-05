الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
أمن وقضاء
2026-07-05 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
0
min
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
أخبار لبنان
أمن وقضاء
جمعية
جونية
وكسروان
الفتوح
حكيّم
للـLBCI
مسألة
الباخرة
السياحية
جونية
التالي
الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل
الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسلح داخل المنطقة الأمنية في مجدل زون
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:36
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية الهند مستجدات المنطقة وأثرها على اقتصاد العالم وأكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية
آخر الأخبار
08:36
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية الهند مستجدات المنطقة وأثرها على اقتصاد العالم وأكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية
0
آخر الأخبار
08:30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرات إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة بعلبك وقرى الجوار على علو منخفض
آخر الأخبار
08:30
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرات إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة بعلبك وقرى الجوار على علو منخفض
0
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
0
آخر الأخبار
08:03
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات تفجير واسعة في بلدتي بيت ياحون وكونين في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
08:03
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات تفجير واسعة في بلدتي بيت ياحون وكونين في قضاء بنت جبيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
أمن وقضاء
08:19
رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله
0
أمن وقضاء
06:15
تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
06:15
تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
أمن وقضاء
06:02
بلدية بيروت: إزالة التعديات وفتح الطريق في صبرا ضمن حملة لحماية السلامة العامة
أمن وقضاء
06:02
بلدية بيروت: إزالة التعديات وفتح الطريق في صبرا ضمن حملة لحماية السلامة العامة
0
أمن وقضاء
05:02
الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل
أمن وقضاء
05:02
الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:29
عودة نارية لشيرين عبد الوهاب… ألبوم صيفي وملاحقة قانونية لمروّجي الشائعات!
فنّ
04:29
عودة نارية لشيرين عبد الوهاب… ألبوم صيفي وملاحقة قانونية لمروّجي الشائعات!
0
اقتصاد
2026-02-13
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
2026-02-13
إليكم جدول أسعار المحروقات..
0
أخبار لبنان
2026-06-01
مخزومي: الهجمات الإيرانية على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي
أخبار لبنان
2026-06-01
مخزومي: الهجمات الإيرانية على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي
0
آخر الأخبار
2026-05-26
نتنياهو: الجيش يسيطر على مواقع إضافية في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-05-26
نتنياهو: الجيش يسيطر على مواقع إضافية في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:59
في طهران... صلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه
أخبار دولية
06:59
في طهران... صلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه
0
تقارير نشرة الاخبار
06:52
زحلة تسعى إلى تعزيز حضور العرق اللبناني في الأسواق العالمية
تقارير نشرة الاخبار
06:52
زحلة تسعى إلى تعزيز حضور العرق اللبناني في الأسواق العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:51
افتتاح موسم الخيم البحرية على شاطئ محمية صور... كيف تبدو الأجواء اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
06:51
افتتاح موسم الخيم البحرية على شاطئ محمية صور... كيف تبدو الأجواء اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
05:51
فضل الله: السلطة في لبنان وقعت اتفاقاً مع العدو الإسرائيلي لا يوجد أي بند فيه لمصلحة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
05:51
فضل الله: السلطة في لبنان وقعت اتفاقاً مع العدو الإسرائيلي لا يوجد أي بند فيه لمصلحة لبنان
0
أخبار لبنان
05:05
الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمنًا لأي تفاهم إقليمي أو دولي ولا أن يتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات
أخبار لبنان
05:05
الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمنًا لأي تفاهم إقليمي أو دولي ولا أن يتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات
0
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:24
وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
16:24
وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال
تقارير نشرة الاخبار
14:31
مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تشييع خامنئي… إيران تعرض تماسكها بعد الاغتيال
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تشييع خامنئي… إيران تعرض تماسكها بعد الاغتيال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:15
تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
06:15
تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟
2
حال الطقس
04:19
تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:19
تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
3
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس ترامب
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس ترامب
4
أمن وقضاء
05:02
الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل
أمن وقضاء
05:02
الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل
5
تقارير نشرة الاخبار
13:47
زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي
6
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
7
أمن وقضاء
09:47
خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
09:47
خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
8
آخر الأخبار
13:18
ترامب لأكسيوس: فوجئت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي فقد كنت أعتقد أن الناس كانوا يكرهونه
آخر الأخبار
13:18
ترامب لأكسيوس: فوجئت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي فقد كنت أعتقد أن الناس كانوا يكرهونه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More