الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسلح داخل المنطقة الأمنية في مجدل زون

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي قضى على مسلح "رصد تواجده في المنطقة الأمنية بالقرب من القوات العاملة في جنوب لبنان".



وقالت عبر "إكس": "رصدت قوات اللواء 551 تحت قيادة الفرقة 91 اليوم السبت، مسلحًا داخل المنطقة الأمنية في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. ومباشرة بعد رصده، قامت القوات بإطلاق النار عليه وملاحقته، وبعد عمليات مسح واسعة النطاق قامت "بتصفيته" لإزالة التهديد".