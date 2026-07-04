الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسلح داخل المنطقة الأمنية في مجدل زون

بعد ملاحقة: جيش الدفاع يقضي على مخرب مسلح رصد تواجده في المنطقة الأمنية بالقرب من القوات العاملة في جنوب لبنان
🔸رصدت قوات اللواء 551 تحت قيادة الفرقة 91 اليوم (السبت) مخربًا مسلحًا داخل المنطقة الأمنية في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان.
🔸مباشرة بعد رصد المخرب قامت القوات بإطلاق… pic.twitter.com/Hp5fYYYZ3s
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 4, 2026
بعد ملاحقة: جيش الدفاع يقضي على مخرب مسلح رصد تواجده في المنطقة الأمنية بالقرب من القوات العاملة في جنوب لبنان
🔸رصدت قوات اللواء 551 تحت قيادة الفرقة 91 اليوم (السبت) مخربًا مسلحًا داخل المنطقة الأمنية في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان.
🔸مباشرة بعد رصد المخرب قامت القوات بإطلاق… pic.twitter.com/Hp5fYYYZ3s