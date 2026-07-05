تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 2-7-2026 وعلى أوتوستراد زياد الرحباني - المسلك الشرقي مقابل ملعب الأنصار، حصل حادث اصطدام درّاجة آلية بقيادة شخص مجهول الهوية لا يوجد لديه أيّ مستند يعرّف عنه، وشاحنة صهريج إلى جانب الطريق معطّلة، مشيرة الى أنه نتج عن الحادث نقل راكب الدرّاجة الآلية إلى مستشفى الرسول الأعظم وهو فاقد الوعي، وهو موجود في غرفة العناية الفائقة.



وقد عمّمت المديرية أوصافه، وهو رجل أجنبي في العقد الثالث من العمر، أسود البشرة، أسود الشعر، معتدل البنية، حليق الذقن، لا يوجد لديه علامات فارقة، ولا أيّ وشم.



لذلك، بناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مِمّن يعرف عنه شيئًا، الحضور إلى مفرزة سير الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتّصال على الرقم: 451062-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.