رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله

نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير قوله من مرتفعات قلعة الشقيف: "تُعد منطقة قلعة الشقيف موقعًا حاكمًا يكتظ ببنى تحتية "إرهابية". لقد أقام حزب الله بتمويل وتوجيه إيراني على مدى عقود منظومات وأنفاقًا تحت الأرض في هذه المنطقة بهدف تهديد بلدات الشمال حيث تسيطر قواتنا اليوم على المواقع الرئيسية فوق الأرض، وكذلك على هذه المسارات والمنشآت تحت الأرض".



وأضاف زامير: "على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله. وفي موازاة ذلك، سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار. لقد أضعفت الإنجازات العسكرية التي حققتها قواتنا حزب الله فهو منهك وقد مُني بالهزيمة في كل مواجهة خاضها مع قواتنا".