رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله

#عاجل 🔴 رئيس الأركان الجنرال إيال زامير من مرتفعات قلعة الشقيف: تُعد منطقة قلعة الشقيف موقعًا حاكمًا يكتظ ببنى تحتية إرهابية. لقد أقام حزب الله الإرهابي بتمويل وتوجيه إيراني على مدى عقود منظومات وأنفاقًا تحت الأرض في هذه المنطقة بهدف تهديد بلدات الشمال حيث تسيطر قواتنا اليوم على… pic.twitter.com/18ADxY7vsz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2026
#عاجل 🔴 رئيس الأركان الجنرال إيال زامير من مرتفعات قلعة الشقيف: تُعد منطقة قلعة الشقيف موقعًا حاكمًا يكتظ ببنى تحتية إرهابية. لقد أقام حزب الله الإرهابي بتمويل وتوجيه إيراني على مدى عقود منظومات وأنفاقًا تحت الأرض في هذه المنطقة بهدف تهديد بلدات الشمال حيث تسيطر قواتنا اليوم على… pic.twitter.com/18ADxY7vsz