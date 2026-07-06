الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية العثور على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا.



وقالت عبر "إكس": "على مدار الشهر الأخير، فرضت قوات الفريق القتالي للواء 401، بقيادة الفرقة 91، سيطرة عملياتية على بلدة حداثا الواقعة ضمن المنطقة الأمنية الذي تعمل فيه قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقد شكّلت بلدة حداثا مركزًا لنشاط "حزب الله"، وخلال نشاط القوات في البلدة تم تدمير أكثر من 90 بنية تحتية، والقضاء على أكثر من 20 عنصراً، والعثور على أكثر من 150 وسيلة قتالية، من بينها: قذائف RPG، وصواريخ مضادة للدروع، ورشاشات، وبنادق من طراز كلاشنيكوف".