الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا

عُثر على أكثر من 150 وسيلة قتالية في منطقة بلدة حداثا: قوات الفريق القتالي للواء 401 تواصل العمل لإزالة التهديدات في الحيز الأمني بجنوب لبنان
🔸على مدار الشهر الأخير، فرضت قوات الفريق القتالي للواء 401، بقيادة الفرقة 91، سيطرة عملياتية على منطقة بلدة حداثا الواقعة ضمن المنطقة… pic.twitter.com/YxFRkCZHHD
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 6, 2026
عُثر على أكثر من 150 وسيلة قتالية في منطقة بلدة حداثا: قوات الفريق القتالي للواء 401 تواصل العمل لإزالة التهديدات في الحيز الأمني بجنوب لبنان
🔸على مدار الشهر الأخير، فرضت قوات الفريق القتالي للواء 401، بقيادة الفرقة 91، سيطرة عملياتية على منطقة بلدة حداثا الواقعة ضمن المنطقة… pic.twitter.com/YxFRkCZHHD