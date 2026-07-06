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أقدما على سرقة دراجات آلية... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2026-07-06 | 03:59
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أقدما على سرقة دراجات آلية... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في مناطق ضمن محافظتَي بيروت وجبل لبنان.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من:
– ح. د. (من مواليد عام 1996، لبناني)
– هـ. ح. (من مواليد عام 2005، لبناني)
وقد تبيّن أنّهما مطلوبان للقضاء بجرائم تأليف عصابة، وسرقة، ومخدّرات.
وبتاريخ 27-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّة الحدت، على متن درّاجة آليّة نوع "جي آر"، لونها زيتي، من دون لوحات، جرى ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتفتيشهما والدرّاجة، ضُبط ما يلي:
- مسدّس حربي مع ممشطَين بداخلهما 36 طلقة صالحة للاستعمال
- مسدّس حربي مع ممشط بداخله 9 طلقات صالحة للاستعمال
- هاتفان خلويّان.
وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ حوالى 50 عملية سرقة دراجات آلية من أمام المنازل في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: سليم سلام، والدورة، والضاحية الجنوبية، كما اعترف بتعاطي المخدّرات، ولاسيّما حشيشة الكيف والترامال.
كما اعترف الثاني بما نُسب إليه، وبتعاطيه مادة حشيشة الكيف.
كما أعترفا بأنّهما اشتريا المسدّسَين المضبوطَين بحوزتهما من أحد الأشخاص في مخيّم برج البراجنة.
وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سرقة
دراجات آلية
شعبة المعلومات
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