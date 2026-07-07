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شعبة المعلومات توقف مطلوبًا خطرًا بحقه 26 مذكّرة عدليّة بجرائم مختلفة

أمن وقضاء
2026-07-07 | 03:03
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شعبة المعلومات توقف مطلوبًا خطرًا بحقه 26 مذكّرة عدليّة بجرائم مختلفة
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شعبة المعلومات توقف مطلوبًا خطرًا بحقه 26 مذكّرة عدليّة بجرائم مختلفة

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء داخل مخيّم صبرا، والذي كان متواريًا عن الأنظار لفترة طويلة بسبب نشاطه الإجرامي، ويدعى:
ح. ع. ر. (من مواليد عام 1996، فلسطيني الجنسيّة)
بحقّه /26/ مذكّرة عدليّة بجرائم: تجارة مخدّرات، وأسلحة، وإطلاق نار، وإدخال ممنوعات إلى السجن. ويُعدّ من الأشخاص الخطرين، ويحمل السّلاح بصورة مستمرّة.

وقد أُعطيت الأوامر للعمل على توقيفه بالسّرعة الممكنة.

وبتاريخ 15-06-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من إلقاء القبض عليه، بعد تنفيذها كمينًا محكمًا داخل المخيّم المذكور، وضُبط بحوزته مسدّس حربي.

وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المسدّس المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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