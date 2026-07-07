النائبة العامة الاستئنافية في النبطية جالت في مرافق عامة وتفقدت الأضرار

جالت النائبة العامة الاستئنافية في النبطية القاضي نجاة أبو شقرا في مدينة النبطية، يرافقها رئيس مفرزة أمن السفارات في النبطية المقدم عباس عنيسي، واطلعت على حجم الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي في عدد من المرافق العامة، وتفقدت مبنى فرع مصرف لبنان الذي تعرّض لدمار كامل جراء استهدافه بغارة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي.



وكانت جولة في السرايا برفقة رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي إسماعيل، حيث حجم الدمار كبير وجميع المكاتب والدوائر فيها معطلة ومدمرة بفعل الغارات الجوية التي استهدفت محيطها، بالإضافة الى مركز امن الدولة الذي يقع عند مدخلها الشرقي والذي دمر بغارة جوية مباشرة وارتقى خلالها 11 عنصرا من امن الدولة شهداء.



كذلك جالت أبو شقرا في مجمع قوى الأمن الداخلي – سرية النبطية، والتقت قائد السرية المقدم حسين حمود واطلعت على الأضرار التي لحقت بالمبنى ومرافقه، وختمت جولتها بتفقد قصر عدل النبطية، والوقوف على حجم الأضرار التي أصابته نتيجة العدوان الاسرائيلي.