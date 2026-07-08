تمارين تدريبية في سهل الكنيسة - كفرقوق وتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلة ومنطقة الشواكير وحقل رماية الدامور

ستقوم وحدات من الجيش بتاريخ 9/7/2026 ابتداءً من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 24:00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة سهل الكنيسة - كفرقوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذا، دعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.



وفي بيان اخر، اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 8/7/2026، ما بين الساعة 11:00 والساعة 13:00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلة ومنطقة الشواكير - صور، وحقل رماية الدامور - الشوف.